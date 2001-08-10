Губернатор Валерий Лимаренко поздравил сахалинских пограничников с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничники всей страны отмечают сегодня, 28 мая, свой профессиональный праздник. В Южно-Сахалинске жители собрались в одноименном сквере. В митинге приняли участие представители профессии, их родные и близкие, представители правительства региона, мэрии и духовенства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Во время мероприятия за достигнутые положительные результаты в службе наградили сотрудников пограничного управления. Отличившимся представителям профессии вручили медали, почетные грамоты, благодарственные письма.

- Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надежной защитой нашей страны. Для нас, жителей Сахалинской области, это особенно актуально. Вы держите под контролем морские границы региона. Препятствуете незаконному вылову водных биоресурсов. Ведете борьбу с контрабандой и незаконной миграцией. Пограничная служба имеет крепкие традиции. Они передаются из поколения в поколение. И я хотел бы поблагодарить ветеранов за верность Отечеству, стойкость, героизм. За пример, который вы подаете молодым ребятам, - добавил Валерий Лимаренко.

В этот день возложить цветы к памятнику воинам‐пограничникам в одноименный городской сквер пришли десятки неравнодушных, ветеранов, пограничников и военнослужащих.

- День пограничника — это моя жизнь. 20 лет в погранвойсках, на одной заставе. Это много для меня значит. До сих пор мы с семьей приходим. С дочкой, с женой. Несмотря на то, что у меня сегодня рабочий день, я отпросился. Ежегодно мы здесь встречаемся с товарищами, с которыми вместе служили. И радуемся, что все живы, здоровы, - рассказал Алексей Подшивалов прапорщик запаса.

В память о погибших защитниках рубежей прошла минута молчания, к памятнику возложили цветы.