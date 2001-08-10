Тихоокеанское
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С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
13:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Три дня на время ремонта будут перекрывать участок ул. 1-ой Московской в Дальнем

Три дня на время ремонта будут перекрывать участок ул. 1-ой Московской в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на ул. 1-ой Московской три дня будут вводиться временные ограничения движения в районе перекрестка с ул. Шебунина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сквозной проезд на данном участке будет закрыт 29, 30 и 31 мая с 9.00 до 19.00. Возможна корректировка сроков при неблагоприятных погодных условиях.

Объезд муниципальных автобусов № 81, 104, 105 будет осуществляться по ул. Большая Полянка в прямом и обратном направлении, далее по утвержденному маршруту движения.

Автомобилистов просят обращать внимание на временные знаки и учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. 

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