Три дня на время ремонта будут перекрывать участок ул. 1-ой Московской в Дальнем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на ул. 1-ой Московской три дня будут вводиться временные ограничения движения в районе перекрестка с ул. Шебунина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, сквозной проезд на данном участке будет закрыт 29, 30 и 31 мая с 9.00 до 19.00. Возможна корректировка сроков при неблагоприятных погодных условиях.
Объезд муниципальных автобусов № 81, 104, 105 будет осуществляться по ул. Большая Полянка в прямом и обратном направлении, далее по утвержденному маршруту движения.
Автомобилистов просят обращать внимание на временные знаки и учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
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