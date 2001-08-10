Для жителей сёл и планировочных районов Южно-Сахалинска пройдет выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей ряда сел и планировочных районов будет организована выездная торговля, на которой в том числе будет представлена продукция местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Синегорске 30 мая торговля развернется по адресу: ул. Коммунистическая, 42. С 10.00 до 13.00 здесь можно будет приобрести рыбную продукцию, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, а также овощи, фрукты и сухофрукты.

В Березняках (ул. Зеленая, 20А) 29 мая, с 10.00 до 15.00 запланирована реализация мяса птицы и яиц, 31 мая, с 10.00 до 15.00 здесь можно будет приобрести мясные полуфабрикаты и колбасные изделия.

Кроме того, 30 мая будет осуществляться реализация мяса местного производителя. С 10.00 до 12.00 — в Синегорске ( ул. Коммунистическая, 42), с 12.30 до 13.00 — в Санаторном (около магазина «Продукты»), с 13.30 до 14.00 — в Старорусском (ул. Центральная, 12), с 14.30 до 16.00 — в Березняках (ул. Зеленая, 20А).

Также сегодня, до 15.00 в Ново-Александровске (пер. Железнодорожный, 12) осуществляется реализация мяса птицы и яиц.