Для жителей сёл и планировочных районов Южно-Сахалинска пройдет выездная торговля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для жителей ряда сел и планировочных районов будет организована выездная торговля, на которой в том числе будет представлена продукция местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В Синегорске 30 мая торговля развернется по адресу: ул. Коммунистическая, 42. С 10.00 до 13.00 здесь можно будет приобрести рыбную продукцию, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, а также овощи, фрукты и сухофрукты.
В Березняках (ул. Зеленая, 20А) 29 мая, с 10.00 до 15.00 запланирована реализация мяса птицы и яиц, 31 мая, с 10.00 до 15.00 здесь можно будет приобрести мясные полуфабрикаты и колбасные изделия.
Кроме того, 30 мая будет осуществляться реализация мяса местного производителя. С 10.00 до 12.00 — в Синегорске ( ул. Коммунистическая, 42), с 12.30 до 13.00 — в Санаторном (около магазина «Продукты»), с 13.30 до 14.00 — в Старорусском (ул. Центральная, 12), с 14.30 до 16.00 — в Березняках (ул. Зеленая, 20А).
Также сегодня, до 15.00 в Ново-Александровске (пер. Железнодорожный, 12) осуществляется реализация мяса птицы и яиц.
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