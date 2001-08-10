На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У мемориала на привокзальной площади Южно-Сахалинска собрались родственники погибших, бывшие жители поселка, а также представители органов власти, общественники, священнослужители. В церемонии возложения цветов принял участие губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ночью 28 мая 1995 года мощное землетрясение в считанные минуты разрушило поселок городского типа в Охинском районе. Стихийное бедствие унесло жизни 2040 человек из 3197 жителей Нефтегорска. Землетрясение, уничтожившее Нефтегорск, до сих пор считается самым разрушительным в России за последние сто лет.
29 лет назад Виктория Москалева находилась по делам в Южно-Сахалинске, когда страшная трагедия пришла в ее семью и семьи тысяч нефтегорцев.
– Я очень спешила вернуться на день рождения двоюродной сестры, она была беременна. Почти никто не выжил… Сын погиб там, свекровь, свекр, брат, сестры… Бабушка умерла в больнице. В тот момент, когда это все произошло, это была огромная боль, которую мы делили на всех нефтегорцев. Потом мы разъехались, жизнь продолжилась дальше. Но боль осталась, только из острой перешла в ноющую, – поделилась сахалинка.
Из-под завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более четырехсот человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.
Во время траурного мероприятия православные священнослужители провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику жертвам нефтегорского землетрясения.
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