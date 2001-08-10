Школьники из Южно-Сахалинска стали призерами во всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Идеи, преображающие города» - конкурс, направленный на поддержку молодых архитекторов и урбанистов, принимающих участие в планировании и создании проектов благоустройства городской среды, рассказали ТИА "Острова" в ДТ "Кванториум".

В этом году участие в конкурсе приняли более 400 участников из 89 субъектов Российской Федерации. Сахалин представили ученики детского технопарка «Кванториум» при гимназии №3.

В результате конкурса 2 место в номинации «Ландшафтный дизайн» занял проект «Энергия Детства». Он разработан Оксаной Ломаковой и Василисой Сидоренко, ученицы предложили интерактивную тактильную тропу в Сахалинском ботаническом саду.

3 место в номинации «Остановка общественного транспорта» получила Анастасия Карпенко с проектом автобусной остановки «Нежное Цветение», где по задумке будут размещены вечнозеленые цветы.

Еще одно 3 место получил проект «На зелёной волне» - это грин-арт-инсталляция объёмных скульптур из зеленых насаждений в образе косатки. Над проектом работали Анастасия Турченко, Артем Савостьянов, Виктория Дё, Камилла Абдуразакова и Андрей Гнатюк.

«2 место занял проект, который получил грант и сейчас идет работа по его реализации в нашем ботаническом саду. В следующем году будем подаваться в номинацию «Реализованные проекты». Также у нас уже есть выпускники детского технопарка, которые благодаря сертификатам и баллам, набранным в конкурсе в предыдущие годы, смогли поступить в МГУТУ им. К.Г. Разумовского и Московский архитектурный институт на бюджетные места", - рассказывает наставник промдизайнквантума Клавдия Иванова.