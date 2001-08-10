Тихоокеанское
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12:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся упралять "Пламенем"

Военнослужащие на Сахалине учатся упралять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине усовершенствовали навыки стрельбы из станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье ВВО.

В ходе теоретических занятий на полигоне «Троицкий» с военнослужащими отработали навыки, которые бойцы должны приобрести в процессе обучения, — правильный выбор огневой позиции, скрытное перемещение к ней, наблюдение и расчет расстояния до цели, учитывать массу факторов.

Более того, на практических занятиях военнослужащие отработали выстрелы с максимально возможной дальностью и в светлое, и в тёмное время суток.

Цель данных тренировок — поражать скопление живой силы условного противника с первого выстрела. Все учения проходили под присмотром опытных инструкторов, которые передали знания с учетом практики, полученной в современных вооруженных конфликтах, в том числе и в СВО.

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