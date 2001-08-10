Военнослужащие на Сахалине учатся упралять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине усовершенствовали навыки стрельбы из станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье ВВО.

В ходе теоретических занятий на полигоне «Троицкий» с военнослужащими отработали навыки, которые бойцы должны приобрести в процессе обучения, — правильный выбор огневой позиции, скрытное перемещение к ней, наблюдение и расчет расстояния до цели, учитывать массу факторов.

Более того, на практических занятиях военнослужащие отработали выстрелы с максимально возможной дальностью и в светлое, и в тёмное время суток.

Цель данных тренировок — поражать скопление живой силы условного противника с первого выстрела. Все учения проходили под присмотром опытных инструкторов, которые передали знания с учетом практики, полученной в современных вооруженных конфликтах, в том числе и в СВО.