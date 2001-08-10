В Сахалинской области продажи сим-карт в отделениях Почты выросли на 16%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области за 4 месяца 2024 г. продажи сим-карт в почтовых отделениях выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказали ТИА "Острова" в "Почте России".
«Почта России помогает жителям сельских и удалённых населённых пунктов иметь равный доступ к предложениям и тарифам всех операторов, вне зависимости от того, есть ли в населённом пункте моно- или мультибрендовый салон связи. Также мы помогаем операторам с онлайн-заказами: уже в этом году можно будет получить сим-карты с идентификацией в ближайшем отделении, заказав их на сайтах партнёров», — прокомментировал директор продуктовой фабрики Почты России Антон Нечаев.
Почта России продаёт сим-карты с 2009 г. За год в почтовых отделениях жители страны приобретают более 700 000 сим-карт. В ассортименте представлены как федеральные мобильные операторы — Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Yota, — так и региональные.
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