"РВК-Сахалин" пригласил управляющие компании Южно-Сахалинска к прямому разговору
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции Сахалинской области провел первое в этом году заседание Общественного совета, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Практика проведения Общественных Советов в городах присутствия группы компаний «Росводоканал» инициирована в 2017 году для организации эффективного взаимодействия государства, общества и бизнеса. Обсуждение актуальных проблем отрасли, сбор кейсов и предложений по ее устойчивому развитию нацелено на повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения в российских городах.
В этот раз «РВК-Сахалин» пригласил к общению не только представителей областной и муниципальной власти и общественности, но и руководителей управляющих компаний Южно-Сахалинска.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, открывая заседание, отметила значимость прямой коммуникации всех заинтересованных структур в вопросах качественного оказания коммунальных услуг, а также подчеркнула, что комфорт для конечного потребителя должен стоять в приоритете при решении всех возникающих вопросов.
Генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский рассказал об уже достигнутых результатах «РВК-Сахалин», а также о задачах, которые стоят перед компанией в 2024 году.
«Мы понимаем, что вопросы взаимодействия ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний иногда ставят обычного потребителя в затруднительное положение. Далеко не все понимают, что ресурсник отвечает за добычу и подачу воды в город и общемагистральные сети, а управляющая компания – за внутридомовые коммуникации. Поэтому для того, чтобы решить свой вопрос, абоненту приходится пройти не самый короткий путь. Сегодня мы хотим наладить и укрепить диалог с управляющими компаниями, чтобы в конечном итоге, в выигрыше остались потребители наших услуг», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
Руководители управляющих компаний задали интересующие вопросы. Большая часть касалась порядка действий при аварийных ситуациях, а также ввода и обслуживания приборов учета.
Итогом Совета стало решение о выработке единого регламента взаимодействия между управляющими компаниями островной столицы и «РВК-Сахалин», позволяющего решать как производственные, так и коммерческие вопросы горожан в максимально удобном для населения формате.
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