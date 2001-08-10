С 1 июня изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия сахалинским семьям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, которые регламентируют порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны указывать в заявлениях, рассказали ТИА "Острова" в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Сахалинской области.
Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если родители не определили ее в судебном порядке. С 1 июня 2024 года предусмотрено два варианта учета алиментов при назначении единого пособия.
«Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться исходя из этой суммы. Но с 1 июня она должна быть не меньше определенного порога, который зависит от величины МРОТ», — сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
В ситуации, когда алименты установлены на основании судебного решения и исполнительное производство по решению суда не возбуждено, фактически поступившую сумму алиментов родитель может указать в заявлении самостоятельно. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то ОСФР получит эти данные без истребования сведений от заявителя.
Во втором случае, если решения суда о выплате алиментов нет, то будут учитываться суммы алиментов, указанные родителем в заявлении о назначении пособия. Но их размер не может быть меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В 2024 году они составляют: четверть МРОТ на одного ребенка (4 810,5 руб.), треть МРОТ на двоих детей (6 414 руб.) и половина МРОТ на трех и более детей (9 621 руб.).
Кроме того, с 1 июня при назначении единого пособия из расчета среднедушевого дохода семьи будут исключены доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях по очной форме не менее 6 месяцев. Справку об обучении заявитель должен представить в клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области после подачи заявления.
В настоящее время в Сахалинской области единое пособие назначено родителям на 16 тысяч 604 ребенка в возрасте до 17 лет.
Единый контакт-центр Социального фонда России: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:43 Сегодня С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
09:27 Сегодня С 1 июня изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия сахалинским семьям
10:10 Сегодня "РВК-Сахалин" пригласил управляющие компании Южно-Сахалинска к прямому разговору
10:09 Сегодня 60 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 15:18 Сегодня Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
- 10:09 Сегодня 60 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями
- 13:29 Вчера Американец Блэк, задержанный во Владивостоке, предстанет перед судом
- 12:46 24 Мая Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?