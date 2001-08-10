Тихоокеанское
информационное агентство
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16:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Работодателей Южно-Сахалинска приглашают пройти опрос по охране труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области информирует о проведении Министерством труда России опроса об оценке содержания требований действующих правил по охране труда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южно-сахалинских работодателей также приглашают присоединиться к мероприятию и до 31 мая заполнить опросную форму на портале. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

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