Работодателей Южно-Сахалинска приглашают пройти опрос по охране труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области информирует о проведении Министерством труда России опроса об оценке содержания требований действующих правил по охране труда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южно-сахалинских работодателей также приглашают присоединиться к мероприятию и до 31 мая заполнить опросную форму на портале. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.