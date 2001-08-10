Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Томари

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комиссия из числа специалистов министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области и представителей администрации муниципалитета оценила проведенный ремонт подъездов многоквартирных домов, а также качество уборки дворовых территорий по улицам Юбилейной и Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе проверки специалисты оценили состояние входной группы, пешеходной зоны и детской площадки, проверили отсутствие мусора в урнах и на контейнерных площадках, осмотрели придомовую территорию на наличие крупного мусора и необходимость окоса трава.

– Мы оценили состояние шести дворовых территорий. Ответственность за соблюдение порядка здесь несет МУП «Благоустройство», которая по итогу проверки применения стандарта уборки показала качественную работу. Лишь во дворе дома № 7 был обнаружен мусор на контейнерной площадке, но замечание тут же было передано для устранения. К внедрению стандарта текущего содержания придомовой территории приступили в 2021 года по поручению главы региона Валерия Лимаренко. И уже сегодня можно отметить, что в островных дворах становится чище, – рассказала начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

Затем комиссия оценила качество проведенного ремонта подъездов в домах по улицам Юбилейной и Сахалинской. Нареканий к выполненным работам не возникло. К слову, в текущем году в Томаринском районе запланирован ремонт 55 мест общего пользования. На сегодня работы завершены в 20 подъездах.

Традиционно рабочая поездка завершилась встречей с председателями Советов многоквартирных домов, «Серебряными волонтерами» и старшими по домам в рамках проекта «Управдом», реализуемого в Сахалинской области с 2021 года по поручению губернатора.

Участникам встречи рассказали о сервисе «Мой управдом», мобильных приложениях «Госуслуги.Дом» и «Острова.65», о возможности благоустройства придомовых территорий, благодаря мероприятиям территориального общественного самоуправления, а также дали разъяснения по ряду вопросов.

Так, к примеру, одну из жительниц Томари интересовало, почему детская площадка на Холмистом переулке построена у дороги и без ограждения.

– Детские площадки должны быть установлены в соответствии со стандартом, в случае его нарушения площадки необходимо демонтировать. Администрации муниципалитета необходимо взять на контроль проведение собрания собственников по вопросу местоположения детской площадки и ее ограждения, – пояснила Ольга Юдина.

Отметим, в июне планируется провести встречи в Ногликах, Тымовском и Углегорске. В Сахалинской области такие мероприятия проводятся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Старшие по домам» по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.