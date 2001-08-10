Жители Южно-Сахалинска получили возможность проходить диспансеризацию семьями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Центральной поликлинике Южно-Сахалинска стартовал проект «День семейной диспансеризации», инициированный Сахалинским областным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Его формат предусматривает возможность прийти на обследование в выходной день всей семьёй. Родители сдают анализы и проходят консультации узких специалистов, а для детей в это время организован интересный досуг — творческие занятия, викторины, уроки, посвященные здоровому образу жизни, формированию полезных привычек и другие активности. Как отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, депутат Городской Думы Елена Столярова, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни населения. Этой цели отвечает и ряд инициатив, которые реализуются в островного регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко, в том числе проект «Забота.Защита.Уважение».

Сделать диспансеризацию и профилактические осмотры еще более доступными и удобными для жителей позволит проект «День семейной диспансеризации». Отметим, к его реализации подключилось региональное отделение «Движение первых». Школьники рассказывают взрослым о важности поддержания здоровья и сами приглашают родителей прийти на семейную диспансеризацию.

– Ставится задача формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний. Сегодня мы пригласили 15 семей — видим, что проект нашел большой отклик. Настроение у всех хорошее. Люди пришли с детьми, есть понимание, что культуру здоровья необходимо прививать с раннего возраста, – сказала Елена Столярова.

– Надеюсь, что такие мероприятия станут доброй традицией. Дети, приходят в дружелюбную обстановку медицинского учреждения, у них формируется правильное восприятие профилактических осмотров, общения с врачами, – добавил главный врач Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.

Кроме Центральной поликлиники и «Движения первых», проект «День семейной диспансеризации» поддержали врачи детской поликлиники Южно-Сахалинска, отделения «Союза женщин России» и Ассоциации стоматологов.

Участник пилотного проекта Елена Иголкина приехала на диспансеризацию вместе со всей семьей. Женщина отметила, что процесс организован очень удобно как для взрослых, так и для малышей.

– Мы рассказали детям, что нас пригласили на семейную диспансеризацию и они проявили большой интерес. Дети рисуют, общаются, новые знакомства заводят, а мы в это время можем пройти все необходимые процедуры, – поделилась Елена Иголкина.

Добавим, в дальнейшем проект «День семейной диспансеризации» планируется тиражировать во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Напоминаем, диспансеризация в Южно-Сахалинске проводится в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах. Записаться на обследование можно по номеру телефона единой сервисной службы 1-300.