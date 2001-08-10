За публикацию в соцсетях символики А.У.Е* оштрафовали троих сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе за публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций оштрафовали троих человек за неделю. Все они опубликовали сомнительные кадры на своих страничках в соцсети, сообщает astv.ru, ссылаясь на Охинский городской суд.

Под административную статью попали пользователи "ВКонтакте". Они разместили информацию на тему А.У.Е* в открытом доступе для неопределённого круга лиц.

Сахалинцы ответили за правонарушение по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Им назначили административные штрафы. Решения ещё не вступили в силу и могут быть обжалованы.

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* - организация, запрещённая на территории РФ.