27 мая в Южно-Сахалинске продолжатся работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок городских территорий и пространств, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- продолжить ремонт проезжей части Холмского шоссе (выборка/фрезерование), в минувшие выходные на нескольких участках уже устранили дефекты асфальта;
- провести ямочный ремонт большими картами и работы по устройству понижающего бортового камня на ул. 1-ой Московской;
- устройство плавающих люков смотровых и дождеприемных колодцев на ул. Алых роз;
- подготовка к ямочному ремонту на участках ул. Невельской от Чехова до Амурской;
- ремонт бортового камня на ул. Железнодорожной;
- замена пучинистых грунтов на дороге к СНТ «Строитель»;
- монтаж пешеходного ограждения на проезде Зацаринного;
- мойка павильонов на улицах Украинской и Памятной;
- профилирование грунтовых дорог с добавлением инертного материала во Владимировке;
- механизированная и ручная уборка улиц и тротуаров.
В ночь с 27 на 28 мая будут выполняться комплексные работы по уборке дорог, включая мойку проезжих частей и тротуаров.
Кроме этого, в скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска ведется уборка мусора и очистка пешеходных дорожек. Также сегодня в скверах Крузенштерна, Рудановского и Головнина запланирована окраска урн и скамеек. В скверах Таможенников, Пушкина, Энергетиков, Пограничников, на площади Ленина, на аллее Строителей и на улице Лермонтова — покос травы. Продолжается посадка цветов на улице Горького.
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