27 мая в Южно-Сахалинске продолжатся работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок городских территорий и пространств, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- продолжить ремонт проезжей части Холмского шоссе (выборка/фрезерование), в минувшие выходные на нескольких участках уже устранили дефекты асфальта;

- провести ямочный ремонт большими картами и работы по устройству понижающего бортового камня на ул. 1-ой Московской;

- устройство плавающих люков смотровых и дождеприемных колодцев на ул. Алых роз;

- подготовка к ямочному ремонту на участках ул. Невельской от Чехова до Амурской;

- ремонт бортового камня на ул. Железнодорожной;

- замена пучинистых грунтов на дороге к СНТ «Строитель»;

- монтаж пешеходного ограждения на проезде Зацаринного;

- мойка павильонов на улицах Украинской и Памятной;

- профилирование грунтовых дорог с добавлением инертного материала во Владимировке;

- механизированная и ручная уборка улиц и тротуаров.

В ночь с 27 на 28 мая будут выполняться комплексные работы по уборке дорог, включая мойку проезжих частей и тротуаров.

Кроме этого, в скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска ведется уборка мусора и очистка пешеходных дорожек. Также сегодня в скверах Крузенштерна, Рудановского и Головнина запланирована окраска урн и скамеек. В скверах Таможенников, Пушкина, Энергетиков, Пограничников, на площади Ленина, на аллее Строителей и на улице Лермонтова — покос травы. Продолжается посадка цветов на улице Горького.