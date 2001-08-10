"Сила в единстве": сахалинцев приглашают на встречу, посвященную военнослужащим СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча «Сила в единстве» состоится в главной библиотеке Сахалина 31 мая в 17.00. Мероприятие реализуется в рамках гранта Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства «Сахалин и Курильские острова – земля героев».

Участники Всероссийского общественного движения «Солдаты Победы» расскажут о поездке в зону боевых действий, где они передали военнослужащим более 200 писем с теплыми словами поддержки. Письма были собраны Сахалинской областной универсальной научной библиотекой от муниципальных библиотек, образовательных учреждений областного центра и неравнодушных читателей СахОУНБ в рамках акции «Письмо солдату».

На мероприятии также состоится вручение благодарственных писем и общественных наград участникам и волонтерам СВО от Сахалинского областного совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, а также других общественных организаций.

К участию приглашаются семьи военнослужащих, члены общественных объединений и организаций, волонтеры, жители и гости города.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-37; +7 (4242) 45-25-38.