Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализован этот проект в «Сахалинской Коммунальной Компании» совместно с партнёром – банком-эмитентом «Единых карт сахалинца» Банком «ИТУРУП».

Итак, для оплаты услуг по QR-коду СБП на главной странице сайта компании – www.skk65.ru – с правой стороны, сразу под центральным баннером, появилась кнопка «Оплата через СБП». Алгоритм действий следующий: нужно кликнуть на неё, ввести в появившееся поле свой лицевой счёт (система покажет адрес, сумму начисления и попросит ввести имя потребителя и адрес электронной почты, чтобы выслать на неё электронный чек об оплате). После этого внизу экрана появится ещё одна кнопка – «Генерировать QR-код». При нажатии на неё открывается новая страница – со сгенерированным кодом. С его помощью оплата коммунальных услуг «СКК» произойдёт практически мгновенно и без какой-либо комиссии.

Оплата по QR-коду СБП имеет и другие преимущества. Самое главное из них – безопасность. Для совершения оплаты потребителю нет необходимости оставлять в сети Интернет реквизиты банковских карт. Помимо этого, это возможность оплачивать выставленную в счёте сумму частями.

Отдел сбыта также напоминает, что оплату за услуги «СКК» необходимо производить не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания расчётного месяца. В этом случае оплата будет учтена в текущем месяце и в следующем задолженности у потребителя не появится.