Циклон на Камчатке сносил деревья, заборы, теплицы и балконы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 мая на Камчатке бушевал циклон. Ураганный ветер ронял деревья и заборы, повреждал машины горожан, сообщает ИА "Кам 24".
Пришедший на Камчатку ночью 26 мая тихоокеанский циклон принес с собой сильный дождь и штормовой ветер силой до 25-30 метров в секунду. Именно сильный ветер доставил жителям Петропавловска-Камчатского и южных районов полуострова самые большие неудобства.
Как сообщают в редакцию ИА «Кам 24» читатели, ветер «нахулиганил» в разных районах краевой столицы. Но больше всего досталось, видимо, СРВ. На Комсомольской улице, как утверждает читатель, порывами ветра оторвало кусок балкона, и он прилетел в припаркованный рядом автомобиль, разбив лобовое стекло. На этой же улице ветром повалило дерево, оно упало на машину. Там же, на СРВ, с ярмарки унесло торговый павильон. Кроме того, по сообщению читателей, в районе отключился свет.
На областной библиотеке ветер уронил забор, а в сквере на Дачной не устояли на месте туалеты. В селе Кавалерское перевернуло и унесло теплицу. В разных районах Петропавловска со специальных площадок «отправляются в путешествие» мусорные контейнеры.
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