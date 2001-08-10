Трек "Авиация" впервые будет представлен на форумах Росмолодёжи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Впервые в форумном сезоне линейки Росмолодёжь.События примут участие представители авиаотрасли. В этом году в Южно-Сахалинске на форуме «ОстроVa» с 5 по 11 августа соберутся студенты и выпускники, специалисты и эксперты авиационной, строительной, рыбопромышленной, нефтегазоперерабатывающей отраслей, туризма и сервиса, образования. Регистрация на мероприятие открыта на платформе Росмолодёжь.События до 31 мая.
Участники смогут прокачать свои профессиональные навыки, открыть возможности для релокации и построить карьеру. Образовательная программа форума пройдёт по трём направлениям: «Карьера. Первые», «Карьера. Образование», «Карьера. Производство». В ходе последнего на форуме откроется уникальный трек – авиация, в котором примут участие авиатехники, авиаинженеры, пилоты, специалисты организации перевозок (агенты регистрации, диспетчеры перрона, коменданты посадочных площадок, бортпроводники).
Президент страны Владимир Путин поставил важную задачу – увеличить годовой пассажиропоток на внутренних рейсах Дальневосточного федерального округа к 2030 году до четырёх миллионов человек. Участники форума совместно с экспертами будут обсуждать задачи и предлагать свои идеи для достижения целей.
Для обеспечения транспортной доступности населения Дальнего Востока, связанности территории, развития регионального воздушного флота, обеспечения высокого уровня сервиса и безопасности полетов была создана единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». «Развитие региональной авиации осуществляет команда профессионалов, которая развивается благодаря взаимодействию опытных и молодых специалистов. Именно поэтому «Аврора» заинтересована в том, чтобы Сахалин стал центром компетенций по подготовке специалистов региональной и малой авиации. У нас стабильный коллектив, хороший социальный пакет, есть свой авиационный учебный центр, где проходят подготовку бортпроводники, инженерно-технический и лётный состав, агенты регистрации и специалисты других профессий, но мы планируем эксплуатировать новый отечественный флот, поэтому формируем кадровый резерв», – отмечает заместитель административного директора авиакомпании «Аврора» Дмитрий Лысак.
Востребованность в молодых специалистах для авиаотрасли отмечает и начальник отдела пассажирских перевозок, заместитель руководителя службы организации перевозок авиакомпании «Аврора» Николай Игнатенко. «Пассажиропоток увеличивается, а соответственно и количество рейсов. Вырос и туристический поток. В основном люди приезжают посмотреть природу Сахалина и Курильских островов. Существует много программ, субсидированные билеты и льготы, которыми могут воспользоваться жители нашей страны. Ввиду этого нам нужно больше специалистов, ощущаем нехватку кадров», – рассказывает Николай.
Второй пилот воздушного судна Анна Широких считает свою профессию по-настоящему творческой. Девушка родилась в Новосибирске, но мечтала жить и летать на Дальнем Востоке. Анна закончила авиационный университет в Санкт-Петербурге, недолго пожила в Приморье и приехала в Южно-Сахалинск.
«Я люблю преодолевать трудности. Мне доставляет удовольствие изучать самолёты, углубляться в профессию, а также исследовать регион. Я в компании всего полтора года, коллеги помогают мне влиться в работу и дают мотивацию. Только вчера я прошла проверку и стала настоящим вторым пилотом», – поделилась девушка.
Участники форума «ОстроVa» смогут попадут в кадровый резерв авиакомпаний и исполнить свою заветную мечту.
Напоминаем, что также стартовал приём заявок на грантовой конкурс, который пройдёт на площадке форума «ОстроVа». Общая сумма грантового конкурса составит 6 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 29 июля на сайте. Максимальный размер гранта на один проект может составить до 1 миллиона рублей. Подать заявку на участие могут граждане России с 14 до 35 лет – участники форума «ОстроVа».
Также на платформе ДОБРО.РФ продолжается регистрация волонтёров на мероприятие. Стать частью события могут молодые люди от 16 лет. Всех помощников обеспечат горячим питанием, экипировкой, иногородних ребят – проживанием. Отбор пройдут 75 человек. В этом году комплексная подготовка всероссийского волонтёрского корпуса для форумов пройдёт совместно с Ассоциацией волонтёрских центров (АВЦ). Будет разработана программа обучения для волонтёров, тим-лидеров и руководителей корпусов. Лучшие волонтёры мероприятий будут награждены на подведении итогов премии #МЫВМЕСТЕ.
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