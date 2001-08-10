Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных, как на программном, так и аппаратном уровнях, а также минимизировать участие человека в обработке персональных данных, показали результаты опроса* ВТБ и банка «Открытие».
Согласно проведенному исследованию, 35% респондентов сообщили, что «в современном мире тотальной "интернетизации"» данные о них «уже есть в таком количестве источников и так или иначе могут утечь», что они «уже давно перестали об этом переживать». Больше всего респондентов с таким мнением оказалось на Дальнем Востоке – свыше половины (51%) опрошенных, меньше всего – в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (по 28%). В то же время, большинство опрошенных по всей России – 53% респондентов – продолжают считать свои персональные данные крайне чувствительной информацией, которую они по возможности стараются лишний раз о себе не оставлять.
Четверть опрошенных (26%) даже признались, что используют вымышленные имена и дополнительные номера телефонов для всевозможных регистраций в интернете и в программах лояльности компаний. Однако примерно столько же – 27% респондентов – не видят в этом смысла, и всегда указывают свои реальные данные.
Чтобы повысить уровень доверия к процессу обработки персональных данных, по мнению участников опроса, организациям достаточно обезличивать данные (32%), защищать доступ на аппаратном и программном уровнях (24%), исключать или минимизировать участие человека в этой обработке (13%). 38% респондентов считают, что организации должны предпринимать все эти шаги.
«Современным организациям – будь то ведомства или частный бизнес – крайне важны для работы данные об их клиентах, сотрудниках и др. К слову, исторически именно банки были одними из первых, кто научился извлекать ценность из статистических данных о клиентах – например, первые модели кредитного скоринга, позволяющие автоматически принимать решения, датируются еще 50-ми годами прошлого века. И сегодня данные собирают, анализируют и бережно защищают от какого-либо влияния на них извне. При этом чем больший массив данных оказывается в распоряжении какого-либо оператора персональных данных, тем больше усилий он должен прикладывать к тому, чтобы обеспечивать их сохранность. И на первый план, безусловно, выходят вопросы безопасного оборота данных», – рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.
*Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период 1–12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:14 Вчера Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
09:22 20 Мая 43 ДТП произошло на Сахалине за выходные, есть погибшие
14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
14:58 20 Мая Сразу на нескольких участках дорог в Южно-Сахалинске идут работы по устранению дефектов
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:46 Вчера Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике
- 12:56 23 Мая Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил маршрутную сеть перелётами в северную столицу России
- 14:58 21 Мая 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 21 Мая Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?