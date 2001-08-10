Тихоокеанское
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25 Мая 2024
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18:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дорожный ремонт – 2024: что будет сделано в Поронайске в этом сезоне

Дорожный ремонт – 2024: что будет сделано в Поронайске в этом сезоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом сезоне в Поронайском районе продолжится обновление дорожной сети. Помимо текущего содержания и ямочного ремонта дорог общего пользования, по поручению мэра Поронайского городского круга Антона Карпукова будет выполнен большой объем дорожных работ.
 
Основной фронт развернется на нескольких улицах районного центра. 
 
По улице Хабаровской будет обустроен новый тротуар.
По улице Октябрьской частично заменят изношенный бордюрный камень.
Запланировано капитально отремонтировать участок улицы Фрунзе – от улицы Победы до дома №16 по улице Фрунзе.
В этом сезоне приведут в порядок улицу Сахалинскую – будет заменено асфальтобетонное покрытие.
В Поронайске появятся четыре новых остановочных павильона.
Будет заасфальтирована парковка в районе Центра занятости населения.
 
В ходе ямочного ремонта дорог общего пользования отремонтируют свыше тысячи квадратных метров покрытия. В рамках летнего содержания будет выполнена планировка дорог с грунтовым покрытием.

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