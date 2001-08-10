Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2024
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Участок ул. 1905 года в Южно-Сахалинске будет закрыт для проезда на время обустройства водопровода
17:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: министерств социальной защиты, образования, здравоохранения Сахалинской области, управления жилищной политики, уполномоченного по правам ребенка.

График приемов:

03 июня, 13:00-14:00

- Обеспечение жильем семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей.

04 июня, 13:00-14:00

- Организация и безопасность летнего отдыха в детских выездных и пришкольных лагерях.

05 июня, 13:00-14:00

- Выплата пособий и меры социальной поддержки беременным женщинам.

06 июня, 13:00-14:00

- Меры поддержки неполных семей, одиноких родителей.

07 июня, 13:00-14:00

Вопросы защиты прав детей.

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки). Телефон для справок: +7(4242) 500‑090

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