Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: министерств социальной защиты, образования, здравоохранения Сахалинской области, управления жилищной политики, уполномоченного по правам ребенка.
График приемов:
03 июня, 13:00-14:00
- Обеспечение жильем семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей.
04 июня, 13:00-14:00
- Организация и безопасность летнего отдыха в детских выездных и пришкольных лагерях.
05 июня, 13:00-14:00
- Выплата пособий и меры социальной поддержки беременным женщинам.
06 июня, 13:00-14:00
- Меры поддержки неполных семей, одиноких родителей.
07 июня, 13:00-14:00
- Вопросы защиты прав детей.
Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки). Телефон для справок: +7(4242) 500‑090
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