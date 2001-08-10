Тихоокеанское
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17:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная торговля АО «Птицефабрика островная» запланирована в ряде планировочных районов городского округа. В понедельник, 27 мая, мясо птиц и яйца можно будет приобрести в Синегорске (около магазина «Продукты») с 10.00 до 13.00, а также в Санаторном (ул. Коммунистическая, 43) с 13.30 до 15.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во вторник, 28 мая, выездная торговля запланирована в Ново-Александровске по адресу: пер. Железнодорожный, 12,  - с 10.00 до 15.00.

В четверг, 30 мая, реализация продукции предприятия будет осуществляться в Луговом  по адресу: ул. Дружбы, 56,  - с 10.00 до 15.00.

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