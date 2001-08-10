Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2024
Сейчас 02:59
89,70|97,10|66,91
Участок ул. 1905 года в Южно-Сахалинске будет закрыт для проезда на время обустройства водопровода
16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине меняется расписание движения поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Поронайск

На Сахалине меняется расписание движения поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Поронайск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что в связи с запуском новых железнодорожных маршрутов с 27 мая изменится расписание в направлениях:

№ 6303 Южно-Сахалинск – Поронайск (ежедневно):

Время отправления со ст. Южно-Сахалинск – 15:55

Время прибытия на ст. Поронайск – 21:13

Общее время в пути составит 05 часа 18 минут

№ 6304 Поронайск – Южно-Сахалинск (ежедневно):

Время отправления со ст. Поронайск – 05:45

Время прибытия на ст. Южно-Сахалинск – 11:02

Общее время в пути составит 05 часов 17 минут

Ознакомиться с подробным расписанием движения поездов можно на официальном сайте, группе Telegram-канала или в информационно-справочном центре по номеру телефона 8 (4242) 71-29-94.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?