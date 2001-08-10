Зонам повышенного комфорта в аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона подвели итоги конкурса названий для зон повышенной комфортности. Сотрудники аэровокзала предложили более 100 вариантов наименований: среди них вулканы, горные хребты, острова и города. По результатам внутреннего голосования были выбраны 4 названия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала Южно-Сахалинска.

Так, бизнес-зал внутренних авиалиний получил имя Анива, в честь одноименного мыса и, пожалуй, самого известного маяка в области. В «Топонимическом словаре Сахалинской области» С.Д. Гальцев-Березюка это слово переводится с айнского как «находящийся среди гор».

Для бизнес-зала международных авиалиний подобрали название острова Онекотан. С айнского это наименование переводят, как «почтенное жилище». Остров известен на весь мир благодаря необычному «двухэтажному» вулкану: спящий пик Креницына возвышается над озером, что появилось в сердце Онекотана из-за древнего извержения.

VIP-залу по результатам голосования присвоили имя «Монерон». Это название носит небольшой остров, расположенный в 40 километрах от Сахалина. В последние годы территория пользуется повышенным спросом у туристов. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться сивучами, водопадами, скалистыми ущельями.

Зал повышенного комфорта, который недавно открыли в зоне ожидания вылетов, стал называться «Крильон». Это самый южный мыс Сахалина. Его ещё иногда зовут музеем под открытым небом. Главная достопримечательность мыса – маяк, построенный в конце 19 века. Также тут можно найти доты, подземные ходы и остатки советского укрепрайона.

«С момента открытия наш аэровокзал стал визитной карточкой региона. Туристы каждый день делают снимки внутри и снаружи, делятся впечатлениями с друзьями. Вместе с партнёрами мы регулярно дополняем экспозиции в терминале, с помощью картин, книг, арт-объектов рассказываем про единственную островную область в стране. Присваивая нашим залам повышенного комфорта названия достопримечательностей, мы ещё раз знакомим пассажиров с историей региона и его географией», - отметил начальник неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.

Сейчас в аэровокзале «Южно-Сахалинск» для пассажиров открыты три пространства повышенного комфорта: залы «Анива», «Монерон» и «Крильон». Попасть в последний может любой пассажир, оплатив услугу на стойке ресепшн. Стоимость прохода для взрослых – 2500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 1750. Для участников программ лояльности услуга бесплатная. Тогда на входе нужно предъявить агенту клубную карту: Grey Wall Dragon Pass, Persona.aero, ONPASS, Comfort Pass, GoldenKey, Every loung, Dragon Pass, Ruspriority, Comfort PassPass.

Зал повышенного комфорта «Крильон» расположен справа от входа в зоне ожидания вылетов. Его площадь составляет 270 квадратных метров. Территория оборудована индивидуальными креслами и групповыми мягкими зонами. К услугам пассажиров здесь также работает фуршетная линия, душевая и туалетные комнаты.