Сахалинцев приглашают пообщаться с обладателем Гран-при

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 мая в 18.30. Темой вечера станет участие гостя во Всероссийском конкурсе «Лига экскурсоводов» и получение им Гран-при в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Более 6000 заявок было подано на участие в конкурсе, и в финале 210 представителей из 59 регионов России боролись за звание лучшего экскурсовода в семи номинациях. Экспертная комиссия оценивала участников по пяти критериям: коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стрессоустойчивость. И именно сахалинец Андрей Кафкан одержал победу в этом состязании.

Андрей Кафкан — давний друг библиотеки и активный участник клуба «Народный сахалинский гид», где он неоднократно выступал с лекциями. Благодаря его инициативе в стенах библиотеки был создан краеведческий книжный клуб, где обсуждают произведения, связанные с Сахалином и Курильскими островами.