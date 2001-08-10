В Южно-Сахалинске ремонтируют участки улиц Зимы, Комсомольской и Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня работами охвачены участки улиц Зимы, Комсомольской и Чехова. На северной части пр. Мира идет подготовка к асфальтированию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня с утра, в частности, ведутся работы на улице Зимы - здесь идет локальное устранение дефектов дорожного покрытия для обеспечения безопасности движения. В предстоящие выходные дни ремонт запланирован на улице Пушкина, на участке проспекта Мира от ул. Украинской до ул. Лесной будет выборка пучинистых грунтов с последующим асфальтированием, - комментирует начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Сергей Федорук.
Также сегодня помимо ремонта дорог в городе продолжаются работы по благоустройству - мойка автобусных павильонов, покраска ограждений, стоек, дорожных знаков. Бригады вручную продолжают убирать мусор и смёт с прилотковых зон проезжей части и тротуаров.
Специалисты управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства продолжают контролировать состояние автомобильных дорог в Южно-Сахалинске. Ход ремонта находится на постоянном контроле у мэра Сергея Надсадина. Работы по устранению дефектов на отдельных участках будут идти в течение всего летнего сезона.
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