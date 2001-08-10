В Южно-Сахалинске стартовал сезон строительства и замены сетей водоснабжения и водоотведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году в городе будет построено более 3500 метров новых сетей, начнется проектирование для реконструкции двух коллекторов и водозаборов «Отдаленный» и «Рогатка», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Кроме того, в этом году компания продолжит замену ветхих и аварийных сетей. Специалисты водоканала заменят около 14 000 метров сетей: почти 8000 метров водопровода и 6 000 метров сетей водоотведения. В том числе будут обновлены сети внутри 16 дворовых территорий. После проведения всех работ благоустройство территорий будет полностью восстановлено.

«Ремонтные и строительные работы на сетях Южно-Сахалинску необходимы по ряду причин. Во-первых, еще два года назад потери воды на городских сетях достигали 70%. За два года реализации инвестиционной программы специалистам «РВК-Сахалин» удалось снизить этот показатель до 42% на сетях водоснабжения. Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения снижено в 3 раза и составляет сегодня 24%. Планируется, что в рамках реализации инвестиционной программы, к 2028 году потери на сетях водоснабжения снизятся до 38%, а на сетях водоотведения до 20%. А во-вторых, мы понимаем, что островная столица активно растет и развивается, строятся новые многоэтажные жилые комплексы с высокой плотностью населения. И все горожане должны быть обеспечены качественным и стабильным водоснабжением и водоотведением», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Как рассказал начальник отдела планирования и реализации инвестиционных программ «РВК-Сахалин» Александр Пак, в 2023 году силами «РВК-Сахалин» в Южно-Сахалинске были заменены более 4,5 тысяч метров сетей, а также завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения в четырех дворовых территориях Южно-Сахалинска.

Строительство новых сетей и объектов, а также уменьшение потерь воды при доставке потребителям - один из главных показателей реализации инвестиционной программы водоканала. Это основной документ, регламентирующий деятельность компании в рамках концессионного соглашения, подписанного между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и федеральным оператором группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года.