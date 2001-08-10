В Южно-Сахалинске стартовал сезон строительства и замены сетей водоснабжения и водоотведения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году в городе будет построено более 3500 метров новых сетей, начнется проектирование для реконструкции двух коллекторов и водозаборов «Отдаленный» и «Рогатка», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Кроме того, в этом году компания продолжит замену ветхих и аварийных сетей. Специалисты водоканала заменят около 14 000 метров сетей: почти 8000 метров водопровода и 6 000 метров сетей водоотведения. В том числе будут обновлены сети внутри 16 дворовых территорий. После проведения всех работ благоустройство территорий будет полностью восстановлено.
«Ремонтные и строительные работы на сетях Южно-Сахалинску необходимы по ряду причин. Во-первых, еще два года назад потери воды на городских сетях достигали 70%. За два года реализации инвестиционной программы специалистам «РВК-Сахалин» удалось снизить этот показатель до 42% на сетях водоснабжения. Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения снижено в 3 раза и составляет сегодня 24%. Планируется, что в рамках реализации инвестиционной программы, к 2028 году потери на сетях водоснабжения снизятся до 38%, а на сетях водоотведения до 20%. А во-вторых, мы понимаем, что островная столица активно растет и развивается, строятся новые многоэтажные жилые комплексы с высокой плотностью населения. И все горожане должны быть обеспечены качественным и стабильным водоснабжением и водоотведением», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
Как рассказал начальник отдела планирования и реализации инвестиционных программ «РВК-Сахалин» Александр Пак, в 2023 году силами «РВК-Сахалин» в Южно-Сахалинске были заменены более 4,5 тысяч метров сетей, а также завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения в четырех дворовых территориях Южно-Сахалинска.
Строительство новых сетей и объектов, а также уменьшение потерь воды при доставке потребителям - один из главных показателей реализации инвестиционной программы водоканала. Это основной документ, регламентирующий деятельность компании в рамках концессионного соглашения, подписанного между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и федеральным оператором группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:14 Вчера Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
09:22 20 Мая 43 ДТП произошло на Сахалине за выходные, есть погибшие
14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
14:58 20 Мая Сразу на нескольких участках дорог в Южно-Сахалинске идут работы по устранению дефектов
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:46 Вчера Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике
- 12:56 23 Мая Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил маршрутную сеть перелётами в северную столицу России
- 14:58 21 Мая 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 21 Мая Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?