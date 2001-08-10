Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2024
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В Департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

В Департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В Департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент социальной политики 27 мая проведет горячую телефонную линию по вопросам предоставления услуги: «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы жителей ответит ведущий советник отдела муниципальной социальной политики департамента социальной политики.

Рассматриваемая тема затрагивает только совершеннолетних граждан, признанных недееспособными по решению суда.

Звонки будут приниматься 27 мая 2024 года с 10.00 до 11. 00 по телефону 300-722 (доб. 2).

Добавим, что консультацию по данному вопросу также можно получить по телефону: 300-722 (доб. 2) с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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