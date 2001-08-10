До 1 августа сахалинские работодатели могут подать заявку на компенсацию расходов по охране труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году 245 работодателей в Сахалинской области получили компенсацию затрат на проведение мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на сумму 69 миллионов 600 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном пенсионном фонде.

За счет этих средств 6073 работающих жителя Сахалинской области прошли периодические медицинские осмотры, 26 сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста поправили свое здоровье в санаториях и почти на 1300 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда.

Кроме того, сахалинцы, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда обеспечены почти 50 тысячами средств индивидуальной защиты, работодателями приобретено 95 аптечек первой медицинской помощи, обучение по охране труда прошли 23 работника и еще 23 – санаторное-курортное лечение. Также приобретены приборы для обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных, 8 тахографов и 1 алкотестер.

«Каждый работодатель Сахалинской области может компенсировать свои расходы на охрану труда и вернуть до 20% страховых взносов, перечисленных за предшествующий год на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Если работники пенсионного и предпенсионного возраста будут обеспечены санаторно-курортным лечением, тогда компенсацию можно увеличить до 30%. Всего Социальный фонд финансирует 16 мероприятий по охране труда. Расходы работодатели осуществляют в течение текущего года самостоятельно, а затем обращаются за их компенсацией», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Обратиться с заявлением о возмещении затрат на охрану труда могут как государственные, так и частные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей. Важное условие для выделения средств — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

В этом году кампания по приему заявлений на компенсацию расходов по охране труда уже стартовала и продлится до 1 августа. Затем до 15 декабря работодателям необходимо представить отчет об использовании средств, заявление о возмещении расходов и приложить подтверждающие произведенные расходы документы.

Подать заявку о финансовом обеспечении предупредительных мер можно на портале Госуслуг. Необходимые документы в отсканированном виде можно прикрепить там же. Последующее представление оригиналов документов не требуется. Статус рассмотрения заявления можно проверить онлайн на сайте Отделения СФР по Сахалинской области в разделе «Страхователям».

Региональный контакт-центр для страхователей: 8 (4242) 49-55-80 (пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 17:00).