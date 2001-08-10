Тихоокеанское
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09:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Предприниматели Южно-Сахалинска могут возместить затраты за приобретенное оборудование

Предприниматели Южно-Сахалинска могут возместить затраты за приобретенное оборудование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра информирует о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

Конкурс организован в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2024-2030 годы» для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Информация о порядке, условиях и сроках проведения отбора доступна размещена на официальном сайте администрации областного центра.

Прием документов осуществляется с 27.05.2024 по 24.06.2024 (включительно) отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска (Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

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