Валерий Лимаренко встретился с активом первичных и местных отделений партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лимаренко обсудил с партийцами ход реализации партийных проектов и Народной программы на островах. Собранные партией наказы становятся ориентиром для работы ее представителей в органах исполнительной власти и местного самоуправления региона.

Встреча традиционно началась с вручения партийных билетов новым членам партии. После чего Валерий Лимаренко вручил благодарности проявившим себя партийцам от Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрея Турчака Денису Раздобрееву, Татьяне Рудаковой и Сергею Шарову.

«Уважаемые однопартийцы! «Единая Россия» – ведущая политическая сила в стране и островном регионе. Наша главная цель – забота о людях. Они доверили нам с вами острова, вносили наказы в партийную Народную программу. Часть из них уже реализованы. На деле это новые дороги, поезда, самолеты и паромы. Мы повышаем доступность и качество здравоохранения, строим новые больницы и поликлиники, покупаем самое современное оборудование. Мы вместе запустили программу ремонта подъездов и дворов. Нет такой сферы, где бы не трудились наши партийцы. Сегодня мы видим результаты нашей совместной работы и вместе закладываем фундамент развития Сахалина и Курил на десятилетия вперед», - рассказал секретарь Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лимаренко.

В ходе встречи глава региона также ответил на вопросы представителей первичных организаций. Так Иван Кузнецов из Южно-Сахалинска спросил о том будут ли платными или по полису ОМС исследований на новейшем медицинском томографе.

«Компьютерный томограф последнего поколения запущен в городской больнице имени Анкудинова в конце марта этого года. Он самый мощный из всех представленных подобных аппаратов в медучреждениях Дальнего Востока. Нужно отметить, что не всем пациентам необходимо сканирование на новом оборудовании, оно предназначено именно для экспертной оценки. Процедура выполняется бесплатно, только по направлению врача, пациентам стационарного отделения», - ответил Валерий Лимаренко.

Секретарь местного отделения партии Иван Насыпайко из Невельска обратил внимание на задержку строительства ряда социальных объектов. «В нашем регионе довольно часто различные проекты строительства закрываются, не успев начаться, так было со многими объектами и по разным причинам. Будут ли достроены спортивные объекты в Макарове, Тымовском и Ногликах?», - спросил он.

«Я регулярно выезжаю в районы и общаюсь с активом нашей партии. Совсем недавно я был на объекте в Макарове и знаю об этой проблеме не понаслышке. Мы понимаем кто в этой ситуации виноват и к этим людям будут применены меры ответственности. Я поручил достроить оба объекта в этом году. На объекте в Ногликах – есть сложности по переносу газопровода с участка и изменению проектно-сметной документации. Я был там лично, сейчас специалисты ищут пути оптимального решения», - ответил Валерий Лимаренко.

О том, будет ли расти в регионе количество газовых заправок, поинтересовалась секретарь первичного отделения партии Александра Лепеева из села Петропавловское Анивского района.

«В своем выступлении я уже говорил о том, что поставлена задача газифицировать Сахалин. Продолжается процесс перевода коммунальной техники на газ. Что касается газовых заправок, то этот вопрос часто поднимают на встречах в районах. Вот, например, в Долинске такой же вопрос задал мне молодой человек буквально на прошлой неделе. Для решения этой задачи существуют мобильные газозаправочные станции. В ближайшие 3 года они появятся в с. Петропавловское, п. Смирных, п. Ноглики, в Южно-Сахалинске, Корсакове, Поронайске, Долинске, Александровске-Сахалинском, Макарове и Углегорске», - рассказал секретарь.

Будут ли включены филиалы СахГУ в виде колледжей в наш современный университет, который сейчас на наших глазах создается? Задала вопрос секретарь первички из Долинска Жаннетта Иванова

«Колледжи — это органичная частью нашего университета. Сейчас создается бесшовная связка средне профессионального и высшего образования, которая позволит выпускникам колледжей поступать в рамках выбранного направления на программы высшего образования и получать высшее образование ускоренно. Профильные специалисты ведут работу по согласованию программ средне профессионального и высшего образования с целью выстраивания этой системы в рамках СахалинТех», - ответил секретарь.

Когда в регионе будет реализована программа переработки мусора, спросил секретарь первичного отделения партии Александр Федорук из Южно-Сахалинска.

«Система раздельного сбора отходов внедрена в 15 районах Сахалина, установлено более 1700 тысяч сетчатых контейнеров. За счёт субсидий из федерального бюджета в муниципалитетах модернизировали контейнерные площадки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. В рамках системы раздельного накопления такие отходы, как пластик, стекло и металл следует помещать в ближайший синий сетчатый контейнер. По мере накопления сырьё отправляется в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Новосибирск на перерабатывающие заводы, где получает новую жизнь и используется при производстве. В ближайшее время к программе присоединятся Курильские острова», - ответил Валерий Лимаренко.

В завершении мероприятия руководитель регионального исполкома Партии Михаил Шувалов поблагодарил партийцев и проделанную работу и еще раз обозначил задачи, поставленные секретарем регионального отделения Валерием Лимаренко. В первую очередь это реализации простых и понятных проектов, таких как «Безопасные дороги» и «Жители МКД».

«Партийцы помогают улучшать образовательные учреждения, эффективно работает партийный проект «Новая школа» и, конечно, помогают фронту в рамках нашего регионального проекта «Сопричастность». Встреча с секретарем регионального отделения – это возможность задать интересующий вопрос и узнать о работе коллег на местах», - отметил руководитель регионального исполкома Партии Михаил Шувалов.