На Сахалине открылась выставка "И долговечно царство слова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжная выставка, в преддверии Дня славянской письменности и культуры, открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 мая. Событие собрало постоянных читателей, специалистов библиотеки и участников региональной научно-практической конференции «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Открыл мероприятие руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, протоиерей Виктор Горбач. Он подчеркнул важность ежегодного празднования Дня славянской письменности и культуры, и отметил, что славянская азбука и русский язык являются культурными ценностями.
- Русский язык объединяет людей разных национальностей, проживающих в России, и является неотъемлемой частью нашей общей истории и культуры, – подчеркнул священнослужитель.
Кроме того, он выразил благодарность коллективу Сахалинской областной универсальной научной библиотеки за работу по сохранению книг и обеспечению доступа к ним для читателей.
Исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова напомнила, что Россия – многонациональная страна, где важную роль в сохранении и распространении славянской культуры играют церковь и библиотеки. Также она отметила, что библиотеки возникли из церквей и монастырей Древней Руси и продолжают сохранять общие цели и задачи по сохранению и продвижению духовного наследия.
– Наша библиотека бережно хранит сокровища прошлого, охватывающие разные исторические периоды. В её фонде находятся уникальные издания, обладающие особым статусом и внесённые в реестр книжных памятников России. День славянской письменности и культуры — это еще один повод рассказать о великих людях нашей страны и том наследии, которое они передали своим потомкам, – заключила Марина Волкова.
Ведущая мероприятия – специалист СахОУНБ Татьяна Аникеева рассказала, что праздник уходит корнями в Болгарию, где его впервые отпраздновали в 1803 году. В России его начали отмечать в 1863 году в честь тысячелетия создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. В 1985 году, к 1100-летию со дня смерти святого Мефодия, праздник возродился под современным названием. Официальный государственный статус он получил в 1991 году.
В завершение встречи специалист СахОУНБ Лидия Семыкина представила обзор книг, связанных с историей создания праздника Дня славянской письменности и культуры. Отдельный раздел выставки посвящен славянской азбуке и письменности, включая учебники, учебные пособия и книги, посвященные изучению церковнославянского языка и письменности. Также представлены факсимильные издания образцов высокого книжного искусства. Среди них: «Изборник Святослава», «Остромирово Евангелие», «Сказание о Борисе и Глебе».
Выставка расположена в фойе первого этажа и будет работать до 30 мая. Вход свободный.
Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-38.
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