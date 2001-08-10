Сахалинскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер Чаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске корпоративного мессенджера МТС Линк Чаты. Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех компаний.
Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний.
Сегодня в Чатах доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел «Организация», в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.
Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них — ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и «треки» — временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.
«Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их “болях” и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность Чатов так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях», — отмечает руководитель продукта МТС Линк Чаты Андрей Лучицкий.
Об МТС Линк
«Вебинар Технологии» (бренд МТС Линк) — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. МТС Линк включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. За год на платформе проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Компания «Вебинар Технологии» имеет собственную серверную инфраструктуру
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