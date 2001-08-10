Южносахалинцы могут высказать предложения по благоустройству зоны отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале Госуслуг стартовал сбор предложений о функциях и активностях, которые можно реализовать на общественной территории «Тимирязевское» в Ново-Александровске. Горожанам предлагают отметить варианты наполнения территории, к примеру, обустройство площадок для отдыха, парковок, озеленение и т.д.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Южносахалинцы могут оставить свои пожелания и идеи по развитию зоны отдыха до 23 июня 2024 года. Их учтут при разработке проекта развития территории. Уточним, проектом предлагается благоустройство прибрежной зоны реки Красносельской в районе пересечения улицы 30 лет Победы и переулка Горького. Основная задача – создание тихого живописного места отдыха.

Напомним, проект благоустройства зоны отдыха «Тимирязевское» в 2024 году стал победителем в рамках всероссийского голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и запланирован к реализации в 2025 году.