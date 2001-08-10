Губернатор Валерий Лимаренко подверг жесткой критике темпы строительства детского сада в Курильском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе рабочего визита в Курильский район губернатор Валерий Лимаренко посетил строящийся детский сад в селе Китовом. Глава островного региона жестко раскритиковал работу регионального минстроя и подрядчика за отставание от графика в проведении работ и потребовал завершить строительство на объекте до ноября этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Жители Китового нуждаются в новом детском саду. Мест в дошкольных учреждениях ждут 65 детей. При этом отставание от графика возведения нового детского сада достигло уже 8 месяцев. Это недопустимо. Требую приложить все усилия, чтобы объект был сдан в срок. Важно, чтобы уже в ближайшее время родители могли устроить своих детей в дошкольные учреждения, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Строительство детского сада в Китовом началось в прошлом году. Сейчас на объекте производят монтаж металлического каркаса и заливку первых плит. Закуплена вся необходимая техника, ресурсы и материалы.
– Перед подрядной организацией поставлена задача нарастить количество бригад на объекте. Разработан обновленный график. Срок ввода объекта – ноябрь этого года. Сейчас заканчивается строительство детского сада в Крабозаводском, и 80 человек с той площадки приступят к работам здесь. Оптимизируем все процессы, чтобы сдать объект как можно быстрее, – сообщил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
По проекту на первом этаже нового двухэтажного здания будут расположены три группы на 20 мест для малышей раннего, младшего и среднего возрастов. Здесь также будут бассейн, столовая, медицинский блок и постирочная. На втором этаже предусмотрены еще две группы на 25 мест – старшая и подготовительная. Здесь же будут два музыкальных и два физкультурных зала, кабинеты логопеда, заведующего, психолога, методиста, комната тренера и музыкального работника, а также помещение для индивидуальных занятий.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко детские сады также откроют в новых жилых комплексах «Верба» и «Зеленый город» в Ново-Александровске и Новой Деревне. Строительство дошкольных учреждений продолжается в Крабозаводском на Шикотане. В 2023 году новые сады ввели в эксплуатацию в селах Головнино на Кунашире и в Троицком Анивского района.
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