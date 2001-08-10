Тихоокеанское
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13:20, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошли занятия минометных расчетов во взаимодействии с операторами FPV-дронов

На Сахалине прошли занятия минометных расчетов во взаимодействии с операторами FPV-дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошли занятия минометных расчетов во взаимодействии с операторами FPV-дронов армейского корпуса (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятия на полигоне «Успеновский» по стрельбе и управлению огнём, артиллеристы поразили условного противника огнем из 120-мм минометов.

В целях качественной подготовки минометных расчетов для осуществления контроля поражения цели, применяются беспилотные летательные аппараты (БпЛА) квадракоптерного типа.

Данный способ позволяет отслеживать результаты в режиме реального времени и оперативно вносить соответствующие корректировки во время обучения.

В рамках мероприятий боевой подготовки опытные офицеры, принимавшие участие в специальной военной операции, передают боевой опыт по уничтожению мишеней, имитирующих легкую бронетехнику, опорные пункты и живую силу условного противника.

По результатам прошедшего занятия, военнослужащие армейского корпуса справились на оценку «хорошо».

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