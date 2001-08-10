В Южно-Сахалинске открыли аллею журналистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аллею журналистов сегодня заложили в областном центре. В честь знакового события саженцы сирени высадили сахалинские мастера пера. В мероприятии также принял участие мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 2023 году в администрацию города обратился руководитель регионального отделения Союза журналистов России Владимир Семенчик. Он выразил желание обустроить в областном центре пространство, которое станет памятным для профессионального сообщества. Кроме того, в теплое время года в этом месте планировалось организовывать тематические фотовыставки и другие творческие мероприятия. Идея была поддержана муниципалитетом.

Департамент информационной политики администрации города предложил воплотить замысел в сквере севернее ул. Пуркаева и пр. Мира. По инициативе жителей эта территория была благоустроена в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер был открыт в сентябре. Здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, малые архитектурные формы, высажены молодые деревья и кустарники. Сегодня зеленые зоны были дополнены саженцами сирени.

В мероприятии приняли участие члены и руководитель Союза журналистов России Владимир Семенчик, представители печатных и электронных СМИ, департамента информационной политики. Владимир Семенчик высказал идею дополнительно от каждой редакции высадить в сквере осенью молодые деревья. Сергей Надсадин поддержал эту инициативу.

- Аллея призвана напомнить всем жителям Южно-Сахалинска и нашим гостям, какой вклад в развитие города и общества в целом вносят люди вашей исключительно важной профессии. Этот нелёгкий труд требует не только таланта, но и ежедневной самоотдачи, мастерства и объективности, - отметил Сергей Надсадин. - Сейчас эта территория остается безымянной. Думаю, что если общественное пространство будет наполняться мероприятиями, станет местом притяжения для еще большего числа горожан, то оно заслуженно получит название сквера Журналистов.

Администрация города и департамент информационной политики благодарят региональное отделение Союза журналистов России за инициативу и сотрудничество.