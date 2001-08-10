В Южно-Сахалинске открыли аллею журналистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аллею журналистов сегодня заложили в областном центре. В честь знакового события саженцы сирени высадили сахалинские мастера пера. В мероприятии также принял участие мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В 2023 году в администрацию города обратился руководитель регионального отделения Союза журналистов России Владимир Семенчик. Он выразил желание обустроить в областном центре пространство, которое станет памятным для профессионального сообщества. Кроме того, в теплое время года в этом месте планировалось организовывать тематические фотовыставки и другие творческие мероприятия. Идея была поддержана муниципалитетом.
Департамент информационной политики администрации города предложил воплотить замысел в сквере севернее ул. Пуркаева и пр. Мира. По инициативе жителей эта территория была благоустроена в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер был открыт в сентябре. Здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, малые архитектурные формы, высажены молодые деревья и кустарники. Сегодня зеленые зоны были дополнены саженцами сирени.
В мероприятии приняли участие члены и руководитель Союза журналистов России Владимир Семенчик, представители печатных и электронных СМИ, департамента информационной политики. Владимир Семенчик высказал идею дополнительно от каждой редакции высадить в сквере осенью молодые деревья. Сергей Надсадин поддержал эту инициативу.
- Аллея призвана напомнить всем жителям Южно-Сахалинска и нашим гостям, какой вклад в развитие города и общества в целом вносят люди вашей исключительно важной профессии. Этот нелёгкий труд требует не только таланта, но и ежедневной самоотдачи, мастерства и объективности, - отметил Сергей Надсадин. - Сейчас эта территория остается безымянной. Думаю, что если общественное пространство будет наполняться мероприятиями, станет местом притяжения для еще большего числа горожан, то оно заслуженно получит название сквера Журналистов.
Администрация города и департамент информационной политики благодарят региональное отделение Союза журналистов России за инициативу и сотрудничество.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили модернизацию систем водоснабжения и водоотведения
09:07 Сегодня На Камчатке ворота убили слесаря
10:36 Сегодня Сегодня для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан
12:37 Сегодня На Сахалине выявлено нарушение в восьми крупных партиях консервированной горбуши
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
10:05 17 Мая Более тысячи сахалинцев вышли на пенсию досрочно с начала года
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:56 Сегодня Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил маршрутную сеть перелётами в северную столицу России
- 14:58 21 Мая 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 21 Мая Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?