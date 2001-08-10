Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил маршрутную сеть перелётами в северную столицу России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 мая главная воздушная гавань региона обслужила первый в этом сезоне транзитный рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Санкт-Петербурга. Перелёт выполнил современный Airbus A320 Neо. В пути воздушное судно провело 14 часов 55 минут, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэрокзала.
Полёты на линии «Южно-Сахалинск-Санкт-Петербург» авиакомпания запускает каждое лето уже третий год подряд. В северную столицу страны из островного центра «Уральские авиалинии» выполняют рейсы с посадками во Владивостоке и в Екатеринбурге. Пассажиры могут приобрести билеты как до конечной точки маршрута, так и до одной из промежуточных. Благодаря этому перелёт пользуется у сахалинских путешественников повышенным спросом.
В текущем сезоне сотрудники аэровокзала будут обслуживать авиалайнеры по этому направлению три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. По будням рейс U6 663 будет пребывать в Южно-Сахалинск в 11:50, по выходным - в 9:40. Обратный рейс U6 664 запланирован на 13:25 и 11:05, соответственно. Комфорт пассажиров в небе обеспечат Airbus A320 Neo. Они вмещают до 176 человек: 8 в бизнес-классе и 168 в эконом.
"Новый рейс "Уральских авиалиний" отличный подарок к лету для наших пассажиров. И Санкт-Петербург, и Екатеринбург, и Владивосток популярны среди островных туристов. Кроме того, это крупные авиаузлы с богатым расписанием полётов. Сахалинцам легко будет спланировать отпуск по России или за её пределами. Для нас удобство пассажиров – приоритет", - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
В таком режиме сотрудники аэровокзала будут обслуживать воздушные суда «Уральских авиалиний» до конца весенне-летнего периода, то есть, до 26 октября.
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