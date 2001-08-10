Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2024
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10:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Сегодня для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 23 мая, для жителей Хомутово  состоится личный прием граждан директором  департамента землепользования Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало - в 16.00.

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