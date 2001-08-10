В Южно-Сахалинске обсудили модернизацию систем водоснабжения и водоотведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области обсудили участники заседания рабочей группы комитета по экономическому развитию Сахалинской областной думы, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

О статусе реализации концессионного соглашения по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и Анивском районе рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Участники отметили, что концессия Росводоканала сейчас самая крупная и финансово объемная в Сахалинской области.

Алексей Смоленский подчеркнул, что уже реконструировано 9,3 км сетей водоснабжения и водоотведения, ведется реализация проекта по организации инфраструктуры жилой застройки «Уюн», а также строительство крупнейшего водозабора «Южный». Все это предусмотрено инвестиционной программой, которая является основным документом, регламентирующим реализацию концессионного соглашения.

В 2024 году будут построены еще 3,6 тысячи метров новых сетей, начнется проектирование для реконструкции двух коллекторов и водозаборов «Отдаленный» и «Рогатка». Кроме того, в этом году компания продолжит замену ветхих и аварийных сетей. В этом году будет заменено около 12 тысяч метров сетей.

Как отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов, взаимодействие с компанией налажено, и работа ведется планомерно, с вовлечением всех заинтересантов развития островной столицы - как концессионера, так и органа муниципальной власти.

Областных парламентариев интересовали вопросы водоснабжения южной части города, а также конкретизация планов по модернизации водозабора «Луговое». Отдельный блок составили вопросы водоснабжения в частном секторе островном столицы. На все заданные на рабочей группе вопросы депутаты получили ответы.