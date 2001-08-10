Исследование ВТБ: 20% школьников отправятся в этом году на отдых в летние лагеря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наиболее востребованными остаются городские и загородные муниципальные лагеря, такие путевки выбирают 63% родителей. Основным мотивом отправки детей в лагерь россияне называют оздоровление и профилактику болезней, а также развитие творческих и спортивных навыков. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к завершению учебного года.

Родители каждой пятой российской семьи с детьми школьного возраста планируют этим летом отправить своего ребёнка в лагерь. Ещё четверть (24%) родителей пока думают над этим вариантом летнего отдыха для своих детей.

По мнению родителей, самыми привлекательными являются загородные и городские муниципальные лагеря: их рассматривают 37% и 26% участников опроса. Частные лагеря для своих детей предпочитает 23% россиян. Для 26% респондентов не имеет принципиального значения тип летнего лагеря - свой выбор они будут делать исходя из того, где их детям предложат лучшие условия для отдыха. Отдых в зарубежном детском лагере рассматривают менее 1% опрошенных.

Большинство россиян (39%) планируют потратить на отдых своего ребенка в летнем лагере до 20 тыс. рублей. Расходы от 20 до 40 тысяч готовы понести 27% родителей. От 40 до 60 тыс. рублей - 12% родителей. Свыше 60 тыс. рублей на летний отдых ребенка готовы потратить 9% россиян (18% жителей Москвы и Московской области. При этом 12% россиян сообщили, что отдых их детей в летних лагерях не потребует затрат и будет организован за счёт бюджета или средств работодателя.

45% родителей детей школьного возраста отмечают, что в этом году их затраты на летние лагеря возрастут, 28% считают их сопоставимыми с прошлогодними, снижение затрат ждут 4% респондентов.

Основной целью отправки детей в летние лагеря родители называют оздоровление и профилактику болезней (37%), развитие творческих навыков (28%) и заботу о том, чтобы ребенок не скучал дома один (27%). Также опрошенные называют важными тренировки и занятия спортом (22%) и познание мира с посещением экскурсий (18%).

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 6-17 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.