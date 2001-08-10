Общественники проверили ход дорожных работ на пр. Победы в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители общественного дорожного совета, действующего при администрации Южно-Сахалинска, а также активисты движения «Народный фронт» провели мониторинг капитального ремонта на участке пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала ведущий инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая, на данный момент выполняются мероприятия по прокладке нового канализационного коллектора, параллельно ведется переустройство забора вдоль военной комендатуры — фундамент уже установлен, сейчас выставляются сами панели ограждения.

- Сегодня с коллегами выехали на место, посмотреть, как ведутся работы на пр. Победы. Ремонт здесь был необходим, так как на этом участке существует проблема с отводом дождевой воды. Жители заслуживают ездить по комфортным, а главное безопасным дорогам, поэтому наша задача, как представителей общественности, осуществлять постоянный контроль за выполнением работ, чтобы они велись согласно установленным нормативам и в срок. Мониторинг продолжим, - подчеркнула активист движения «Народный фронт» София Ковалева.

Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.

- Основная функция общественников - не только контролировать ход и качество работ, но и быть действующим медиатором между жителями и властью, находясь в постоянном конструктивном диалоге. Этот объект важен для города. Работы идут в графике, и скоро здесь будет новый ливневый коллектор с хорошей пропускной способностью. Также, что для жителей было немаловажно, у военной комендатуры заменят старый забор, который портил внешний вид городского пространства, - отметил председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

Напомним, помимо реконструкции ливневой канализации, в рамках капитального ремонта пр. Победы на участке от ул. Ленина до ул. Железнодорожной в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Завершить работы планируется осенью 2024 года.