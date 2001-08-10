Предприниматели Южно-Сахалинска продолжают приводить вывески в соответствие с дизайн-кодом города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается работа по внедрению дизайн-кода. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля регулярно проводят мониторинг вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций, а также ограждений и информируют собственников о необходимости привести их в соответствие с утвержденными правилами по формированию общей стилистики городского пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, собственники обновили вывески на своих объектах по ул. Ленина, Коммунистическому проспекту, ул. Сахалинской.
Администрация Южно-Сахалинска благодарит всех, кто приводит фасады зданий и сооружений в соответствие и вносит вклад в создание современного облика областного центра.
Напомним, что консультационную поддержку по вопросам применения требований дизайн-кода предприниматели и владельцы зданий могут получить в департаменте архитектуры и градостроительства (ул. Амурская, 88, 7 этаж) по четвергам с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) или по телефону 312-647 (доб. 2-5).
Оформить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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