С начала года диспансеризацию в Южно-Сахалинске прошли более 58 000 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям островной столицы напоминают о важности плановых медицинских обследований и необходимости быть внимательными к своему здоровью. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и предупредить вероятность развития различных заболеваний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске диспансеризацию прошли 58 164 человека. Из них 37 618 взрослых и 20 546 детей. В 2024 году диспансеризацией планируется охватить порядка 70% граждан, зарегистрированных в городском округе. Это более 114 тысяч человек.

Так, проходить профилактические осмотры горожанам старше 18 лет рекомендовано ежегодно. Если возраст делится на три, значит наступил год диспансеризации. Пациентам от 18 лет комплекс медицинских мероприятий проводится раз в три года. После 40 лет проходить обследование можно ежегодно.

В ходе диспансеризации проводится ряд обследований, который включает анкетирование на наличие хронических заболеваний и отягощенной наследственности, антропометрию и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, в том числе исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию, электрокардиографию и уточнение сердечно-сосудистого риска, маммографию (для женщин старше 40 лет или по показаниям), осмотр и консультацию терапевта.

Врачи подчеркивают, регулярное диспансерное обследование помогает выявить скрытые проблемы и стать отправной точкой для их раннего лечения. Осмотр позволяет своевременно выявить наличие факторов риска, связанных с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические, диабетические, болезни органов дыхания, зрения, слуха и др. Если у пациента выявляется недуг, его направляют в поликлинику для установления диагноза и выбора тактики лечения.

Диспансеризация проводится в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах. Записаться на обследование можно самостоятельно по номеру телефона единой сервисной службы 1-300.

Для удобства южносахалинцев организовано прохождение медицинского обследования на рабочих местах. Мобильные диагностические комплексы позволяют провести осмотр сотрудников предприятий муниципалитета без отрыва от основной деятельности. Для этого трудовым коллективам необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефонам 300-596 и 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Отметим также, что в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, ведется масштабная работа по информированию жителей о возможности прохождения диспансеризации. Приглашение на медицинское обследование приходит горожанам посредством СМС-сообщений. Пациентам с хроническими заболеваниями напоминают о необходимости визита в поликлинику проводники здоровья.

Подробная информации о процедуре прохождения диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.