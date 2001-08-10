Южно-Сахалинск присоединился к масштабной акции "Сад памяти"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
79 саженцев ясеня - в годовщину 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - высадили в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Фархутдинова. Мэр города и сотрудники администрации, областного правительства, представители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Городской думы Южно-Сахалинска, неравнодушные горожане сегодня присоединились к международной акции «Сад памяти», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сергей Надсадин приветствовал всех и отметил, что это очень символичное мероприятие, поучаствовав в котором каждый отдаст дань уважения всем, кто защищал родину, а также тем, кто и сейчас в зоне проведения специальной военной операции отстаивает честь, независимость и гордость нашей страны.
- Акция, безусловно, важная, ведь мы увековечиваем память. Кроме того, мероприятие также имеет эстетическое и экологическое значение, потому что каждое дерево - это вклад в большое озеленение нашего города. Вот уже второй год высаживаем миллион цветов. И радует, что горожане активно участвуют в озеленении Южно-Сахалинска, - прокомментировал мэр Сергей Надсадин.
Совместно с одним из героев памятного события - участником Великой Отечественной войны Василием Николаевичем Андреевым - Сергей Надсадин сегодня высадил дерево. Также глава города отметил, что территория дальше будет облагорожена, здесь планируют обустроить газоны, высадить цветы, выставить лавочки для отдыха горожан.
Высадка саженцев - это создание зеленого живого памятника в честь памяти того, кто отдавал и до сих пор отдает свои жизни за то, чтобы все сейчас жили в благополучии, вере и согласии, отметила руководитель движения «ЭкоСистема» в Сахалинской области Ксения Флоринская. Эта организация и филиал Фонда «Защитники Отечества» стали одними из организаторов «Сада памяти» в Южно-Сахалинске.
- Мы можем сохранить память наших героев не только в мраморе или бронзе, сегодня мы создаем и зеленый уголок, тем более что придя сюда каждый вспомнит героев. Они навсегда запечатлены в наших сердцах, - присоединилась к акции депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Мария Ульянова.
Также сегодня в высадке деревьев поучаствовал депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Иван Кардаш, отметив, что это патриотическое мероприятие в рамках экологической акции поможет еще одной территории стать изюминкой города.
В высадке ясеней сегодня в очередной раз приняли дети и подростки, в том числе участники регионального отделения «Движения первых», сотрудники и воспитанники Центра психолого-педагогической помощи семьи и детям.
- Сегодня мы представляем общероссийскую организацию «Содружество детей-сирот». Наши ребята тоже участвуют в специальной военной операции, среди них есть погибшие, сегодня мы садим дерево в честь нашего парня Никиты Лузянина, его не стало в октябре прошлого года. Он навсегда останется в нашей памяти. Акция - это наше единение, наша память, наша связь с теми, кто ушел, - отметила социальный педагог Центра помощи семье и детям Нина Гостева.
Напомним, акция «Сад памяти» проводится по всей стране ежегодно с года 75-летия Великой Победы. В ее рамках добровольцы по всей стране высаживают миллионы деревьев в память о героях. В 2023 году в Южно-Сахалинске почти 70 саженцев дуба в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны было высажено в районе перекрестка улиц Пограничной и Горького, в 2022 — около 600 саженцев посадили в районе городской больницы по дороге на комплекс «Горный воздух».
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