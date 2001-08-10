Мировые звёзды панкратиона примут участие в турнире MFP-248 на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по панкратиону MFP-248 на Кубок Губернатора Сахалинской области пройдёт на аэродроме Пушистый Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Мероприятие состоится в рамках юбилейного X фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» 19 июля.

Островитяне смогут увидеть 10 бескомпромиссных поединков, участниками которых станут 20 спортсменов из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Москвы, а также Республики Беларусь и Египта.

Специальными гостями турнира выступят 11-тикратный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Денис Гончарёнок (Беларусь) и легендарный боец ММА, бронзовый призёр Гран-при Pride Fighting Championships (2004) Сергей Харитонов (Россия). Денис Гончарёнок проведет мастер-класс по кикбоксингу для всех желающих гостей фестиваля.

Начало в 19:30. Вход свободный.

Напомним, фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» пройдут на аэродроме Пушистый с 19 по 21 июля.