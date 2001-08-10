В Южно-Сахалинске подводят итоги Недели предпринимательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ежегодном форуме приняли участие около 300 человек - это представители бизнеса, самозанятые горожане и молодежь. Обширная программа включала тематические встречи, бизнес-тренинги, мастер-классы и экскурсии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По данным департамента экономического развития, в этом году многие предприниматели Южно-Сахалинска предоставили свои площадки для ведения бизнес-диалогов. Они рассказывали участникам форума историю своего успеха и делились накопленным опытом.

В рамках Недели предпринимательства особое внимание было уделено вопросам профориентации подрастающего поколения. Форум традиционно дает им возможность побывать на производственных предприятиях, принимать участие в различных мастер-классах.

Так, для студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения была организована экскурсия на ООО «Янтарное». Предприятие занимается добычей, переработкой и реализацией рыбной продукции. Ребята узнали отраслевые особенности ведения бизнеса и познакомились с тонкостями производственного процесса.

Также на одном из мастер-классов своими поварскими секретами с южносахалинцами поделились специалисты крупной сети пиццерий. В салоне красоты «Вдохновляй» прошел день открытых дверей для студентов визажистов. С искусством нанесения повседневного макияжа их познакомила предприниматель Виктория Ким.

А на бизнес-тренинге по ораторскому мастерству руководитель event-агентства «Команда» и школы спикера «Дискурс» Юлия Бель рассказала предпринимателям и самозанятым горожанам о методах эффективного воздействия на слушателей в интересах развития бизнеса.

В завершающий день Недели предпринимательства студенты Сахалинского техникума строительства и ЖКХ побывали на кислородном заводе компании «ДальЭнергоМонтаж». В ходе экскурсии будущим сварщикам продемонстрировали полный цикл производства промышленных газов.

Итоги тематической недели будут подведены в четверг, 23 мая, на торжественном мероприятии ко Дню российского предпринимательства. В ходе церемонии будут объявлены победители ежегодного конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) Южно-Сахалинска» за 2023 год.

Добавим, Неделя предпринимательства - это одно из мероприятий муниципальной программы содействия бизнесу. Она реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».