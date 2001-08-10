В Камчатском крае на берег выбросило мертвую косатку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Камчатском крае мертвая косатка оказалась выброшена на берег. Инцидент произошел на западном побережье в Соболевском районе, неподалеку от места, где река Колапкова впадает в воды Охотского моря, сообщает ТК "41 Регион".
Как стало известно корреспондентам редакции, мертвое морское животное обнаружили жители района 17 мая. По их словам, на окровавленной туше косатки заметны множественные серьезные повреждения. При каких именно обстоятельствах они были получены пока остается только гадать.
«В этом году у нас выкинуло на берег косатку. Жалко, конечно. Крупный. Видать, самец. В прошлом году был кит горбатый», - описывает за кадром произошедшее мужчина, обнаруживший на берегу мертвое морское животное.
По словам экологов, в прибрежных мелководьяхзападной части Охотского моря встречаются почти исключительно только плотоядные косатки. Для всех морей Дальнего Востока численность этих животных, по экспертным оценкам, не превышает 500 - 600 особей. В связи с этим было принято решение о включении дальневосточной плотоядной косатки в Красную книгу Российской Федерации.
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