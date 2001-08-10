Жители Южно-Сахалинска украшают городские дворы цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские улицы, скверы, территории образовательных учреждений и объектов потребительского рынка украшают тысячи цветов. В преддверии лета преображаются и дворовые территории Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожане приводят в порядок зеленые зоны, высаживают цветы, которые будут радовать их до самой осени. Ежегодно в благоустройстве участвуют жители дома №45A про ул. Есенина. Инициатором создания во дворе такого мини-сада стал южносахалинец Владимир Мухин. Владимир Михайлович работает в городской больнице им. Ф.С. Анкудинова. Несмотря на напряженный график, он всегда находит время для любимого дела.

– Начиная с весны, как только снег сходит, начинаем рыхлить землю, высаживать цветочную рассаду. Пропалываем, удобряем, – рассказал Владимир Мухин, – Конечно, это важно — дарить радость. Соседи помогают, также принимают участие к работе.

В палисаднике высажена виола, тюльпаны, нарциссы, розы, пионы и другие сорта растений. Владимир Михайлович подходит к благоустройству творчески и нередко воплощает в жизнь необычные идеи.

– Было время, когда супруга болела, решил поддержать близкого человека. Весной высадил цветы в виде надписи «Лида, ты моя жизнь». До самой поздней осени они радовали её, – За последнее время город очень преобразился. Приятно видеть его благоустроенным, чистым, свежим, выкрашенным. И, конечно, хочется тоже внести свой вклад. Люди выходят — видят прекрасный участок, и настроение у них хорошее.

Напомним, весной и летом в Южно-Сахалинске активно проводятся работы благоустройству и озеленению территории. Так, в мае силами МБУ «Зеленый город» высажено более 70 тысяч цветов. До конца мая планируются высадить еще 65 тысяч саженцев. После 15 июня начнут высаживать другие однолетние растения. В планах только подрядных организаций украсить скверы и улицы города 700 тысячами саженцев цветов. Также в городском округе продолжается приём заявок на конкурс «Цветочный южный». В нем могут принять участие ландшафтные архитекторы и дизайнеры, цветочные студии, мастерские, авторские коллективы предприятий и организаций города, индивидуальные предприниматели и инициативные горожане.