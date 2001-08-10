Жители Южно-Сахалинска украшают городские дворы цветами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские улицы, скверы, территории образовательных учреждений и объектов потребительского рынка украшают тысячи цветов. В преддверии лета преображаются и дворовые территории Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Горожане приводят в порядок зеленые зоны, высаживают цветы, которые будут радовать их до самой осени. Ежегодно в благоустройстве участвуют жители дома №45A про ул. Есенина. Инициатором создания во дворе такого мини-сада стал южносахалинец Владимир Мухин. Владимир Михайлович работает в городской больнице им. Ф.С. Анкудинова. Несмотря на напряженный график, он всегда находит время для любимого дела.
– Начиная с весны, как только снег сходит, начинаем рыхлить землю, высаживать цветочную рассаду. Пропалываем, удобряем, – рассказал Владимир Мухин, – Конечно, это важно — дарить радость. Соседи помогают, также принимают участие к работе.
В палисаднике высажена виола, тюльпаны, нарциссы, розы, пионы и другие сорта растений. Владимир Михайлович подходит к благоустройству творчески и нередко воплощает в жизнь необычные идеи.
– Было время, когда супруга болела, решил поддержать близкого человека. Весной высадил цветы в виде надписи «Лида, ты моя жизнь». До самой поздней осени они радовали её, – За последнее время город очень преобразился. Приятно видеть его благоустроенным, чистым, свежим, выкрашенным. И, конечно, хочется тоже внести свой вклад. Люди выходят — видят прекрасный участок, и настроение у них хорошее.
Напомним, весной и летом в Южно-Сахалинске активно проводятся работы благоустройству и озеленению территории. Так, в мае силами МБУ «Зеленый город» высажено более 70 тысяч цветов. До конца мая планируются высадить еще 65 тысяч саженцев. После 15 июня начнут высаживать другие однолетние растения. В планах только подрядных организаций украсить скверы и улицы города 700 тысячами саженцев цветов. Также в городском округе продолжается приём заявок на конкурс «Цветочный южный». В нем могут принять участие ландшафтные архитекторы и дизайнеры, цветочные студии, мастерские, авторские коллективы предприятий и организаций города, индивидуальные предприниматели и инициативные горожане.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
11:59 15 Мая На Сахалине из окна выпал годовалый ребенок
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
09:05 15 Мая Южно-сахалинским школьникам на "Уроке цифры" рассказали о технологиях интернет-торговли
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:58 Вчера 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 Вчера Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
- 11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?