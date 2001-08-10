В Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок городские территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок городских территорий и пространств, рассказали ТАИ "Острова" в городской адмминистрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- асфальтирование парковки на улице Пограничной в районе ТЦ «Янтарь»;

- асфальтирование проезжей части улицы Горького на участке от Пограничной до проспекта Победы;

- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части (ямочный ремонт) в переулке Алтайском, на улицах Детской и Венской, на проспекте Мира от улицы Сахалинской в северном направлении.

В течение дня организованы работы по уборке смета, мусора, очистке урн на улицах города. В ночь с 22 на 23 мая будет проводиться комплексная уборка автомобильных дорог: сбор смета и пыли с прилотковых зон, тротуаров, подметание и мойка проезжих частей и тротуаров.

В скверах, на улицах Южно-Сахалинска и общественных пространствах ведется уборка мусора и очистка пешеходных дорожек от пыли. Планируются следующие виды работ:

- в скверах Рудановского и Головнина - покос травы;

- в скверах Ждакаева и Асахикава - покраска урн и скамеек;

- в сквере, расположенном юго-западнее проспекта Мира, 286/1, - подготовительные работы для посадки кустарников;

- на улице Горького - подготовка клумб под посадку цветочной рассады;

- в сквере Крузенштерна - прополка и рыхление клумб.