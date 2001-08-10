В Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок городские территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок городских территорий и пространств, рассказали ТАИ "Острова" в городской адмминистрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- асфальтирование парковки на улице Пограничной в районе ТЦ «Янтарь»;
- асфальтирование проезжей части улицы Горького на участке от Пограничной до проспекта Победы;
- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части (ямочный ремонт) в переулке Алтайском, на улицах Детской и Венской, на проспекте Мира от улицы Сахалинской в северном направлении.
В течение дня организованы работы по уборке смета, мусора, очистке урн на улицах города. В ночь с 22 на 23 мая будет проводиться комплексная уборка автомобильных дорог: сбор смета и пыли с прилотковых зон, тротуаров, подметание и мойка проезжих частей и тротуаров.
В скверах, на улицах Южно-Сахалинска и общественных пространствах ведется уборка мусора и очистка пешеходных дорожек от пыли. Планируются следующие виды работ:
- в скверах Рудановского и Головнина - покос травы;
- в скверах Ждакаева и Асахикава - покраска урн и скамеек;
- в сквере, расположенном юго-западнее проспекта Мира, 286/1, - подготовительные работы для посадки кустарников;
- на улице Горького - подготовка клумб под посадку цветочной рассады;
- в сквере Крузенштерна - прополка и рыхление клумб.
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